Grado, scritte choc contro Meloni e forze dell'ordine: l'ultima follia degli anarchici

"Liberate i migranti", "Boom, bomba, acab", "Alfredo Cospito libero", "Fuoco ai Cpr", "Giorgia Meloni appesa". Sono queste le scritte apparse a Grado – comune marittimo del Friuli Venezia Giulia - in spiaggia, non lontano dal Cpr (le strutture di rimpatrio per i clandestini) di Gradisca d'Isonzo, uno degli storici centri d’accoglienza. Per l’ennesima volta appaiono quindi scritte della vergogna ai danni di Meloni, probabilmente da ambienti anarchici, vista la firma dentro le scritte e il richiamo a Cospito, anarchico detenuto al 41 bis. Il mondo degli anarchici alza sempre di più il livello della tensione, attaccando le forze dell’ordine e il presidente del Consiglio.