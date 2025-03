Manifestazione a Roma, bufera su Gualtieri: "Restituite i soldi ai romani"

18 marzo 2025 a

Bufera sul Campidoglio e sul sindaco Gualtieri. Come anticipato da Libero, la manifestazione per l'Europa organizzata a Roma è stata pagata con i soldi dei contribuenti. E questo ha mandato su tutte le furie l'opposizione in Campidoglio che ha preparato esposti alla Corte dei Conti e interrogazioni in Aula Giulio Cesare. «Quanto accaduto il 15 marzo scorso a piazza del Popolo lascia sconcertati. La manifestazione "Una Piazza per l’Europa - Tante città, un’unica voce", presentata come un’iniziativa spontanea e partecipata, si è rivelata, nei fatti, un evento organizzato e pagato con 270.000 euro di fondi pubblici direttamente da Roma Capitale: lo conferma la determinazione dirigenziale RH/739/2025, e la verità sta venendo a galla. Una vergogna inaudita che la Lega chiederà di discutere in Aula Giulio Cesare, una mozione per avere tutte le necessarie spiegazioni dal sindaco Gualtieri su quanto accaduto, e sta per depositare un esposto alla Corte dei Conti». Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri della Lega capitolina Fabrizio Santori e Maurizio Politi, a proposito dell’evento dello scorso sabato.

«La spesa per la manifestazione è stata giustificata come rientrante nelle attività di Roma Capitale, nonostante in altre occasioni il sindaco abbia negato l’utilizzo di spazi istituzionali a iniziative promosse da associazioni. Le spese per l’affitto del palco, l’amplificazione, la pulizia straordinaria delle strade, le transenne, l’occupazione del suolo pubblico e ogni altro costo organizzativo,compresi gli straordinari della Polizia Locale, per un comizio politico spacciato per evento istituzionale. I cittadini hanno il diritto di conoscere come vengono spesi i loro soldi, specie in tempi di ristrettezze economiche», insistono Santori e Politi. «Il sindaco Gualtieri ha scelto di partecipare indossando addirittura la fascia tricolore, rappresentando così l’intera città di Roma in un’iniziativa, al contrario, chiaramente divisiva: la piazza cantava "Bella Ciao", e, pur esibendo le bandiere della pace, chiedeva il riarmo dell’Europa. Un messaggio ambiguo e non condiviso da tutta la cittadinanza. A che titolo il Sindaco ha deciso di rappresentare tutti i romani in una manifestazione che non aveva nulla di unitario? La città non può essere ritratta in maniera unilaterale su temi così delicati e controversi. Pretendiamo chiarezza e trasparenza», concludono i leghisti.