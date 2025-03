Da Piantedosi e Mattarella la medaglia d'oro al merito civile a don Concezio Chiaretti. Il ringraziamento di Trancassini

14 marzo 2025 a

“Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché il Quirinale, su proposta del Viminale, ha conferito la medaglia d’oro al merito civile a don Concezio Chiaretti, parroco di Leonessa (Rieti) fucilato dai nazisti il 7 aprile 1944”. Questo quanto ha dichiara l’onorevole Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “È una bellissima notizia che riempie di orgoglio ogni appartenente alla comunità di Leonessa e dell’intero reatino perché il riconoscimento va a un uomo che per tutti noi, a distanza di tanti anni, rappresenta una figura simbolica e un luminoso esempio di fede, generosità e coraggio”. “Quando ho raccontato a Piantedosi l’eccidio del 7 aprile 1944 a Leonessa, le vicissitudini di don Chiaretti e del nostro territorio durante la seconda guerra mondiale - continua Trancassini - ho subito potuto apprezzare l’interesse e la partecipazione da parte del ministro che infatti ha attivato la procedura di conferimento”.

La medaglia d’oro a don Chiaretti è stata assegnata con la seguente motivazione: “Durante l’occupazione tedesca si prodigò per difendere la popolazione del Comune di Leonessa e portarle soccorso. Dopo aver tentato invano di dialogare con i tedeschi per scongiurare ulteriori eventi tragici, nella giornata del Venerdì Santo del 1944, mentre era in fila per essere fucilato assieme ad altri compagni, li confortava e, dopo essersi inginocchiato ed aver invocato il perdono per i carnefici, veniva barbaramente trucidato da un plotone delle SS. Straordinario esempio di virtù civiche e di umana solidarietà, condotte fino all’estremo sacrificio”.