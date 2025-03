Lucca, trovano un borsello con mille euro e lo restituiscono. Valditara invita i due studenti

14 marzo 2025 a

Dopo aver trovato su un autobus un borsello con ben 1.000 euro al suo interno, lo hanno consegnato alla polizia per restituirlo al legittimo proprietario. Sono due giovani studenti del liceo Paladini di Lucca i due protagonisti della storia che è balzata in queste ore agli onori di cronaca. Un gesto di onestà e senso civico, questo, che non è sfuggito al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha deciso di invitare i due ragazzi per ringraziarli.

"Il gesto di grande onestà e senso civico compiuto dai due studenti del liceo Paladini di Lucca è un esempio concreto di integrità e responsabilità. La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini responsabili, capaci di scelte etiche e solidali", ha dichiarato il ministro.

"Complimenti, dunque, innanzitutto a questi ragazzi. Complimenti anche alle loro famiglie e alla comunità scolastica che hanno contribuito a trasmettere loro valori così importanti", ha aggiunto Valditara, specificando che intende invitare i due studenti al Ministero per incontrarli personalmente e ringraziarli per il loro esempio di correttezza e responsabilità.