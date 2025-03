Silvia Sardone: "La Cgil più comica del Pd. Opposizione politica sgangherata"

11 marzo 2025 a

"La Cgil diventa quasi più comica del Partito Democratico": inizia così l'ultimo video dell'eurodeputata della Lega Silvia Sardone. Il motivo? "Il sindacato di Landini sarà infatti in piazza il 15 marzo per la mobilitazione indetta da Repubblica e sostenuta dal Partito Democratico in difesa dell'Europa. Si presenteranno all'appuntamento con un distinguo: no al riarmo e no al piano della Commissione europea. Ma che senso ha scendere in piazza per sostenere le politiche europee se poi se ne critica il piano principale di cui tutti parlano?", ricorda e domanda Sardone.

L'adesione della Cgil, continua nel filmato, "ha provocato già enormi mal di pancia interni, con moltissimi iscritti che hanno fatto intendere che avrebbero voluto l'esatto opposto e cioè un percorso di mobilitazione alternativo, a sostegno della pace e contro gli 800 miliardi alle armi di von der Leyen". Quanto a Landini, l'eurodeputata della Lega non ha dubbi: "Ormai sembra più confuso della Schlein. Mai un'idea concreta, solo opposizione politica sgangherata: è sempre più evidente che usi il sindacato per costruirsi un futuro politico", conclude.