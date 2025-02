Sondaggio Noto, che mazzata per Schlein. E Meloni veleggia al 30,5%

25 febbraio 2025 a

Nel sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta sono due i dati che svettano tra gli altri: il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che resiste oltre la soglia psicologica del 30 per cento delle intenzioni di voti, e il calo del Pd di Elly Schlein che in sei settimane perde un punto percentuale. Ecco i dati nel dettaglio del sondaggio diffuso martedì 25 febbraio dal programma condotto da Bruno Vespa su Rai1. Come detto FdI resta stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 4 febbraio e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5%, che cala dello 0,5%. I dem tre settimane fa avevano perso un ulteriore mezzo punto.

"Oltre il 30 per cento", il sondaggio clamoroso: dove vola FdI

Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna l’1% e va all’12,5%. Forza Italia all’8% perde mezzo punto (-0,5%) mentre la Lega resta all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 5,5%, come Azione e Italia Viva, entrambi al 2,5%. Nessuna variazione anche per quanto riguarda +Europa all’1,5% e Noi moderati al 2%. In generale il centrodestra perde lo 0,5% e va al 49% mentre il centrosinistra è fermo al 30,5% come nella scorsa rilevazione. L'ipotetico "campo largo" delle opposizioni salirebbe dello 0,5% attestandosi al 48%. Sempre rilevante il recinto degli astenuti-indecisi che si attesterebbe al 46,2%, quasi un avente diritto su due.