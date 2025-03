Che tempo che fa, Prodi dice sì riarmo europeo ed esercito comune. E silura Schlein

10 marzo 2025 a

Il riarmo europeo "è una tappa per arrivare alla difesa comune. Così mi auguro, così spero e così vedo". Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, si è espresso così nel corso della puntata del 9 marzo, segnando un solco importante dalla posizione fin qui tenuta da Elly Schlein, attuale segretaria del Partito democratico, dopo l’annuncio di Ursula von der Leyen sul piano RearmUe. "Sono anni - rivendica Prodi - che predico la difesa comune, però i nazionalismi, uno possiede l'arma nucleare e l'altro no, uno ha certe posizioni politiche e l'altro no, uno ha ex colonie a cui riferisce e gli altri no. Il riarmo è un passo in questa direzione. Perché è necessario andare in questa direzione? Quando è cominciata la guerra in Ucraina, io la prima cosa su cui ho riflettuto è 'se avessimo avuto l'esercito europeo Vladimir Putin non attaccava assolutamente l'Ucraina'. Invece l'ha fatto perché ci pensava divisi, poi noi siamo stati uniti dagli americani. Adesso dobbiamo fare subito l'esercito europeo. Si comincia con l'armamento, beh facciamo intanto questo. Certamente bisogna poi andare avanti”.

E ancora: "Bisogna mettere subito in cantiere che ci sia un esercito comune, con un comando comune, che coordini tutto. Le necessità ci portano a questo. Che sia questo della Nato, quindi come una forza della Nato, o che invece sia fuori dalla Nato, lo vedranno le circostanze. Intanto però cominciamo a metterci assieme. Se si fa l'esercito europeo siamo talmente più forti e avanti della Russia che certamente si ferma. Altrimenti è probabile che abbia ragione Macron”.

Prodi è un fiume in piena sul tema: “Se gli Usa vogliono lasciare la Nato, noi faremo l'esercito europeo. Ma bisogna avere coscienza che costa e che comporta sacrifici per i singoli Paesi. Se fosse stato possibile sarei partito dalla difesa comune ma il problema è che ancora non c'è questa volontà e quindi il riarmo è un passo per spingere alla difesa comune. Nei prossimi giorni mi aspetterei un passo più forte sulla difesa comune - prosegue l’ex leader del Pd - Mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia più politica che armi". Infine con Fazio viene trattato l’argomento dei dazi: “Donald Trump non si rende conto delle conseguenze a catena che provoca con i dazi. Non ha mai valutato le conseguenze a ciò che lui dice; ha mosso qualcosa che lo danneggerà moltissimo. Io penso - la chiosa di Prodi - sia un suicidio da un punto di vista economico, ciò che lui ha fatto".