Il ministro Lollobrigida sbugiarda la sinistra: "Meno Iva sulle ostriche"

Difendere e valorizzare uno dei comparti che rende unico il nostro Paese nel mondo. Trasformare un prodotto di nicchia, riservato alle persone economicamente più fortunate, in un piatto alla portata di tutti. E sbugiardare, per l'ennesima vota, la sinistra radical chic. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ha le idee molto chiare sulle prossime mosse per migliorare il settore ittico. “Le ostriche sono un bene di lusso perché sono care, non è che la natura le ha fatte di lusso. Sono passato a salutare i pescatori di Goro che rappresentano una realtà molto importante, purtroppo colpita in maniera drammatica dal fenomeno della fluttuazione di abbondanza del granchio blu, cioè una proliferazione della specie che ha messo in ginocchio gli acquacoltori - ha detto l'esponente di Fdi durante della degustazione in Senato delle ostriche di Goro - Il governo è intervenuto in maniera massiccia, nominando un commissario, stanziando 49 milioni circa di euro, complessivi per il settore, riuscendo quindi a compensare quelle criticità ma la compensazione delle criticità non può che avere una visione strategica davanti, che significa riuscire a utilizzare i prodotti e a valorizzarli, che possono mettere in condizione le comunità colpite di resistere e sopravvivere in questa fase, e rilanciare la propria attività". Lollobrigida ha infine avanzato una proposta concreta. "L'impegno che abbiamo assunto, è quello di abbassare l'Iva per contrastare il prezzo, mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare, di poter accedere a questo prodotto”.

Il ministro conferma la bontà del detto “nella coda c'è il veleno” e, in conclusione del suo intervento, tira un'autentica bordata all'opposizione. “Il Pd oggi ridicolizza la proposta sulle ostriche ma prima la sosteneva. La stessa proposta non è affatto nuova e, pur in assenza di emergenze come quella del Granchio Blu, ne furono autori esponenti del Partito Democratico che si guadagnarono per questo titoli di giornali come Il Partito delle Ostriche. Più recentemente nella legge Finanziaria 2024 sono stati presentati emendamenti in tal senso in Parlamento anche da eletti del Partito Democratico, 5Stelle, Lega e FI. Anche in questo caso l’assenza di idee vi è sostituita da ridicole strumentalizzazioni ma aggiungo ancor più grave è l’indifferenza verso i drammi legati a temi delicati come l’economia della pesca e il lavoro”.