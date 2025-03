Lollobrigida e il “caso acqua”: così sbugiarda tutti i critici e la strumentalizzazione

Christian Campigli 02 marzo 2025 a

Una vera e propria rassegna stampa. Durante la quale il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato i numerosi articoli usciti in questi giorni. In particolar modo, l'esponente di Fratelli d'Italia ha voluto stigmatizzare le critiche relative alla sua affermazione sulla pericolosità, per la nostra salute, nell'assumere un quantitativo eccessivo d'acqua. “Voglio mostrarvi come l’ipocrisia e la strumentalizzazione prevalgano, a volte, sulla corretta informazione. In questi giorni ne ho ascoltate molte, da diverse testate giornalistiche e da comici, qualcuno di mestiere altri di fatto, che si sono spese sul tema. Troppo spesso dimenticando o omettendo approfondimenti che loro stessi avevano sostenuto. Giudicate voi stessi nel frattempo non smetterò di difendere in ogni modo le eccellenze italiane e il valore, anche economico, che garantiscono alla nostra Nazione”.

Il video, pubblicato sui social, è diventato in pochi minuti virale. “La mia affermazione è stata decontestualizzata, hanno voluto in molti strumentalizzare questa affermazione, provando a ridicolizzarla”. Lollobrigida mette in rassegna i vari quotidiani, online e non, che hanno definito la sua affermazione una “supercazzola” o una “gaffe”. Il ministro dell'Agricoltura ha mostrato, durante il girato, come gli stessi portali, mesi prima, avevano riportato articoli di cronaca, che mostravano eventi rari, ma non impossibili: ovvero che l'abuso di acqua può portare persino alla morte. “Spieghino, i direttori dei giornali, se insieme abbiamo detto una cosa scorretta o insieme abbiamo detto una cosa giusta”.

La ormai famosa affermazione di Lollobrigida nasceva dalla volontà di difendere uno dei nostri prodotti d'eccellenza, il vino. Una bevanda alcolica che rischia di dover essere etichettato, in un futuro prossimo, con una stretta allarmante: nuoce pericolosamente alla salute. “Ogni abuso anche di questi sanissimi prodotti (vino, olio o formaggio) può essere pericoloso per la salute, ma certamente noi italiani sappiamo bene che invece questi componenti fanno parte della nostra alimentazione e ci permettono di essere la Nazione europea più longeva”.