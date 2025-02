Meloni, l'ultimo attacco di Renzi: "Non tocca palla". Baldelli: "Ossessionato"

27 febbraio 2025 a

La capacità di Giorgia Meloni di dialogare contemporaneamente con gli Stati Uniti e con l'Unione europea ha attirato l'ultimo, gratuito attacco di Matteo Renzi. Ospite a L'Aria che Tira, il talk-show di politica e di attualità di La7, il leader di Italia Viva ha detto: "Un mese fa tutti dicevano: 'Meloni anello congiunzione Usa-Ue', oggi vediamo che non tocca palla e al massimo costruisce un ponte con i migranti in Albania". Dopo aver rammentato che secondo lui "i veri interlocutori" degli Usa sono i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Friedrich Mertz, Renzi ha continuato affermando che l’Europa "sta dando timidi segni di risveglio, ma molto c’è da fare e questa ripresa non la sta portando avanti Giorgia Meloni, influencer poco consistente". Parole pesanti, queste, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli.

"Matteo Renzi è ormai ossessionato da Giorgia Meloni. Al punto che i suoi attacchi prevaricano l'ambito politico sconfinando sempre più spesso su un piano personale. Probabilmente è conseguenza della sua parabola discendente nella vita pubblica italiana. Renzi ha ormai dimenticato la politica per coltivare altri interessi continuando a pesare sulle immagini. Quello che non dimentichiamo è la sua promessa di lasciare la politica dopo la sconfitta al referendum del 2016. Ecco, sarebbe il momento di mantenere quella parola ma essendo un atto di grande dignità dubito fortemente che lo faccia", ha detto Baldelli.

Nella discussione si è inserito allora il deputato Iv Francesco Bonifazi. "L'onorevole Baldelli dice che Renzi attacca troppo la Meloni. Gli suggeriamo di aspettare il 18 marzo e andare in libreria per acquistare 'L'Influencer'. Allora forse potrà capire meglio che cosa pensa Renzi di Giorgia Meloni", ha scritto su X. Un elemento, quello del libro di Renzi in uscita, che è finito poi in una replica di Baldelli: "Adesso è tutto chiaro: l'interesse di Renzi per le sorelle Meloni non era politico, ma pubblicitario. Gli serviva solo un po' di visibilità per lanciare la sua ultima fatica letteraria e i membri del suo partito gli fanno da strilloni. Peccato però che nemmeno Giorgia e Arianna possono fare miracoli".