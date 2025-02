Santanchè, replica di fuoco alla sinistra: "Sono il vostro male assoluto"

25 febbraio 2025 a

"Per voi sono l'emblema di tutto ciò che detestate, voi non volete combattere la povertà ma la ricchezza. Sono il vostro male assoluto". Daniela Santanchè torna in Aula, a Montecitorio, e risponde colpo su colpo all'opposizione sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stelle e sottoscritta dal Partito democratico e da Alleanza verdi e sinistra. La ministra del Turismo è rinviata a giudizio per falso in bilancio per il caso Visibilia. "Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta alla mozione di sfiducia presentata nei miei confronti, anche se, come dice correttamente la stessa mozione, ha per oggetto fatti che, se saranno evidenziati, ed è tutto da vedere, sono antecedenti al mio giuramento da ministro", ha detto Santanchè in una Camera dei deputati esplosiva con l'opposizione che la interrompe spesso. "Desidero affrontare con la massima trasparenza le questioni sollevate, ribadendo il mio impegno verso le istituzioni, il mio giuramento prestato nelle mani del Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2022, il rispetto per la magistratura ma anche dei principi fondamentali del nostro ordinamento", ha aggiunto Santanchè.

Il Movimento 5 stelle "mi accusa di conflitto di interessi" ma questa accusa arriva da chi "ha fatto della mancanza di merito e dell’incompetenza una squadra di governo", mentre al contrario "io credo nel merito e nella competenza e ritengo che essere competenti non sia una colpa". Nella sua battaglia "non mi sento sola, anzi, ringrazio i tanti colleghi che sono oggi qua al mio fianco. Non è un ringraziamento dovuto, è un ringraziamento sentito. Non mi sento sola neanche nell’Italia, perché nella battaglia per il garantismo e per lo stato di diritto credo che ci sia la maggioranza degli italiani", ha detto la ministra che punta il dito sull'opposizione. "Per nascondere il vostro giustizialismo parlate di opportunità, ma la storia non recente non vi ha insegnato nulla? Lupi, Mastella, De Girolamo, Bassolino, Errani, Matteo Renzi, Siri, l’ex senatore del Pd: tutti amministratori o ministri che si sono dovuti dimettere e poi sono risultati assolti. L’opportunità si scontra con il garantismo. Io non vorrei far parte di questo elenco ma non intendo scappare: intendo difendermi in sede giudiziaria".

La nostra Costituzione, rimarca, "sancisce all’articolo 27, un articolo fondamentale, la presunzione di innocenza. L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva". Pertanto "non intendo scappare, intendo difendermi nel processo e lo faro in ogni sede giudiziaria". "La gogna mediatica è un ergastolo che non scompare, un ergastolo mediatico, fine pena mai", ha tuonato la ministra del Turismo che ribatte: "Per voi sono l'emblema di tutto ciò che detestate, voi non volete combattere la povertà ma la ricchezza. Sono il vostro male assoluto". "In queste ultime 76 ore sono rimasta basita e ho capito bene chi siete voi dell’opposizione: quando persone del centrodestra mi attaccano, improvvisamente diventano paladine della verità. Ma lo vedremo in tribunale, nelle mie borse non c’è paura. Io non ho nulla da nascondere, si ruba solo quello che si nasconde, come diceva mio padre. Io sono l’emblema di tutto quello che detestate, lo rappresento plasticamente: ma voi non volete combattere la povertà, voi volete combattere la ricchezza. Io avrò sempre il mio tacco 12, ci tengo al mio fisico, avrò sempre il sorriso e non sarò mai come voi"., ha detto ancora riferendosi alla polemica sulle borse lanciata da Francesca Pascale.