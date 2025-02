Elezioni in Germania, AfD raddoppia i voti. Salvini: "Il cambiamento vince"

23 febbraio 2025 a

a

a

La destra tedesca di Alternative für Deutschland raddoppia i voti nelle elezioni federali tedeschi e si dice pronta a governare. Tuttavia il risultato della Cdu di Friedrich Merz fa prevedere un esecutivo che esclude il partito di Alice Weidel. Ma quello di AfD in base ai primi risultati è un successo senza precedenti. "Il cambiamento vince anche in Germania! Afd raddoppia i voti, nonostante attacchi e menzogne della sinistra: stop a immigrazione clandestina e fanatismo islamico, basta con le eco-follie, priorità a pace e lavoro, Europa da cambiare radicalmente. Brava Alice Weidel, avanti così!", scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commentando le elezioni in Germania.

Elezioni in Germania 2025: risultati in diretta con Adnkronos | VIDEO

Alla chiusura delle urne i primi exit poll danno al primo posto la CDU con il 29%. Seguono AFD con il 19.5%, SPD al 16%, Verdi 13.5%, Die Linke all’8.5%. Appena al di sotto della soglia di sbarramento del 5% i liberali di FDP (4.9%) e BSW (4.7%). Dalle proiezioni sui seggi elaborate da ARD/Infratest, la CDU-CSU otterrebbe al Bundestag (il parlamento tedesco) 210 seggi. Seguono AFD con 143, SPD con 117, Verdi con 96 e Die Linke con 63. Con questi numeri, CDU e SPD avrebbero i numeri per una maggioranza parlamentare.