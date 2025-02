Elezioni Germania 2025, gli exit poll: prima la Cdu. AfD al 20 per cento, giù i socialisti

23 febbraio 2025 a

Elezioni federali 2025 in Germania, i primi exit poll confermano sostanzialmente i risultati della vigilia. Cdu-Csu sono dati al 28,5%, la destra di AfD al 20% I socialisti di Spd al 16,5%, Verdi al 12%. La sinistra di Linke è al 4 per cento. In questo quadro, ancora provvisorio in attesa dei risultati dei voti veri, si rafforza lo scenario di un governo a guida popolare con socialisti e verdi.

"Abbiamo vinto le elezioni", afferma il leader della Cdu/csu, Friedrich Merz, dopo gli exit poll. Merz riconosce che "le cose non saranno facili" per formare un governo. "Dobbiamo crearlo il prima possibile con un’adeguata maggioranza parlamentare, perché il mondo non ci aspetta. La Germania tornerà a essere affidabile". Il segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann, non ha dubbi: "Il nuovo cancelliere si chiamerà Friedrich Merz", ha detto commentando presso la sede del partito alla Konrad Adenauer Haus di Berlino i primi exit poll delle elezioni federali che vedono l’Unione in testa con il 28,5-29%.

Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in Germania, che gli exit poll dei vari istituti danno come previsto al secondo posto, tra il 19 ed il 20% dei voti. "Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese", ha affermato Weidel. La candidata cancelliera dell’AfD offre la sua collaborazione a Friedrich Merz, candidato cancelliere della Cdu/Csu, primo partito. "È stato molto divertente, è stato fantastico", ha detto Weidel, "volevano dimezzarci, è successo il contrario". La leader dell’estrema tedesca ha sottolineato che la sua mano è tesa verso la Cdu/Csu, "pur sapendo che Friedrich Merz esclude una coalizione". Weidel si è detta sicura che un’eventuale grande coalizione tra Cdu/Csu e Spd sia destinata a sfasciarsi "in un batter d’occhio".