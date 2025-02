Salvini, "spero gli venga un ictus": le parole choc del comico di Propaganda Live

22 febbraio 2025 a

a

a

Il nuovo attacco choc a Matteo Salvini arriva dal salotto di Propaganda Live, il programma del venerdì sera di La7. Il comico Xhuliano Dule, partendo dalle dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance contro l’Europa, ha forzato il discorso ed è passato a gettare fango sul ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Io me lo sono studiato tanto da leggermi il suo libro. L’ho fatto quando ero un piccolo studente albanese all’università commerciale Luigi Bocconi. Ora, so che dire Albanese e Bocconi nella stessa frase è una cosa che fa venire tipo un ictus a Salvini, o almeno spero", ha scandito in diretta. Parole, queste, che hanno fatto presto il giro dei social network e che hanno portato il conduttore Diego Bianchi a scusarsi con il pubblico e con il diretto interessato.

"Mia figlia mai con uno di destra": sondaggio smaschera l'ossessione della sinistra

"Questo è un programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…", ha detto il conduttore appena è finito il monologo di stand-up. La reazione del vicepremier e leader della Lega è arrivata stamattina. "Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezzza", ha scritto Salvini sui social a corredo del video che riprende la scena clou.

Delmastro e quelle analogie con la Loggia Ungheria: ma per il pm Storari finì diversamente

Non ha nascosto il suo sdegno neanche il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana. "Siamo alla follia! Uno pseudocomico che augura un ictus a Matteo Salvini su una tv nazionale. E in tutto ciò? Il silenzio tombale dei vertici dell’emittente e del sedicente comico", ha tuonato. "Solo le veloci ’scuse' del conduttore del programma. Questa non è satira, questa è spazzatura. Il peggio del peggio!", ha aggiunto Fontana.