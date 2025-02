Bannon, scoppia il caso del "saluto romano". E Bardella fa un passo indietro

21 febbraio 2025 a

Dopo il caso Elon Musk, esplode quello Steve Bannon. L'ideologo del movimento Maga e stratega della prima amministrazione Donald Trump, ha concluso il suo intervento alla Cpac, la conferenza dei conservatori americani che si è tenuta a Washington, con un gesto che molti osservatori hanno definito un "saluto romano". Il video del momento clou è stato trasmesso in diretta da Fox News ed è presto diventato virale sui social media. Episodio, questo, che non è rimasto senza conseguenze e che, al contrario, ha portato il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ad annullare il suo discorso alla convention dei conservatori.

Il fedelissimo di Marine Le Pen doveva prendere la parola oggi alla convention, ma, come si legge in una nota del Rassemblement National, ha tuttavia ''deciso di annullare l'intervento'' dopo un ''gesto facente riferimento all'ideologia nazista'' da parte dell'ex stratega di Trump. Nel previsto intervento oltreoceano, Bardella avrebbe dovuto evocare i ''legami tra gli Stati Uniti e la Francia come anche la recente dinamica elettorale dei partiti patrioti in Europa'', sottolinea il Rn. Ma ieri, ha precisato Bardella, ''mentre non ero presente nella sala, uno dei relatori, si è permesso, per provocazione, un gesto facente riferimento all'ideologia nazista''.

La polemica esplosa negli Stati Uniti è arrivata presto a scatenare anche le reazioni della politica italiana. Soprattutto perché domani è previsto anche un intervento della premier italiana Giorgia Meloni. "Domani pomeriggio è previsto l'intervento di Giorgia Meloni. Farebbe cosa buona e giusta a cancellarlo", ha scritto su X Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale del Pd. "Il vecchio Bannon non si smentisce mai - ha dichiarato invece Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di Avs -. E ora la presidente del consiglio Meloni, anche stavolta, farà finta di niente?".