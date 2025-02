Giulio Centemero eletto presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo

Antonio Adelai 21 febbraio 2025 a

a

a

“Questa elezione è il giusto riconoscimento al ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e nel Golfo. In un periodo di tensioni e processi di pace siamo riconosciuti come piattaforma di dialogo e collaborazione anche grazie a programmi come il Piano Mattei. Insomma l’Italia dei sì, l’Italia propositiva e che guarda al futuro piace anche all’altra sponda del Mediterraneo”. Il deputato della Lega, Giulio Centemero, commenta con queste parole, consegnate a “Il Tempo”, la sua elezione alla presidenza dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), la piattaforma di dialogo e cooperazione parlamentare che intende promuovere la stabilità e lo sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo.

Ilaria Salis indignata con la Germania per il processo in Ungheria alla sua amica

Si tratta di una organizzazione internazionale, creata nel 2006, risultato di quindici anni di cooperazione tra gli Stati della regione Euro-Mediterranea, nel quadro del processo conosciuto con il nome di "Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo - Cscm", lanciato a Malaga nel 1992. La proclamazione di Centemero si è tenuta ieri, presso l’aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio, nella sessione conclusiva della diciannovesima conferenza che, ieri e l’altro ieri, ha riunito alla Camera circa 250 delegati provenienti da oltre 30 Paesi, conferenza aperta due giorni fa dall’intervento del presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana. Centemero resterà in carica per il biennio 2025-2026.

"Saluto romano": scoppia il caso Bannon. E Bardella fa un passo indietro

Quanto agli obiettivi della sua presidenza, Centemero ha le idee chiare: “Punto a lavorare sul futuro creando un Forum dei giovani del Mediterraneo e del Golfo. Dobbiamo costruire delle prospettive di pace e prosperità per le nostre figlie ed i nostri figli. Affrontare le profonde sfide geopolitiche che stanno emergendo nelle regioni euro-mediterranee e del Golfo. Promuovere soluzioni comuni e concertate al cambiamento climatico, al degrado ambientale, alle disuguaglianze economiche, all’accesso ingiusto e squilibrato alle risorse naturali, in particolare all’accesso all’acqua”. Tra gli altri obiettivi che Centemero elenca a “Il Tempo”, c’è anche quello di “dare slancio alle attività del Forum parlamentare delle donne. Il Forum delle donne, che con il suo passaggio di presidenza ad una deputata degli Emirati, suggella de facto l’espansione dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo al Golfo ed è una importante piattaforma di lavoro sulle politiche di genere, su cui intendiamo porre particolare attenzione, che lavorerà di concerto con gli altri Forum e commissioni”.