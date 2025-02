Vannacci e il siluro alla Corte penale internazionale: “È solo un baraccone. 4 condanne in 20 anni”

13 febbraio 2025

“La Corte Penale Internazionale non ha mai perseguito le grandi potenze e quindi si è fatta strumentalizzare da quelle che sono invece le ingerenze politiche delle grandi potenze. È un baraccone che in vent'anni ha condannato solo quattro persone, quindi bisogna un pochettino contestualizzare questo aspetto. So che sono iniziate delle consultazioni tra il nostro governo e la Corte Penale Internazionale e vedremo come andranno a finire”. Così l'eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, in un'intervista a margine della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dopo la vicenda Almasri.

Video TotalEu