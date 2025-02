Almasri, mozione di sfiducia contro Nordio. Calenda: "Inutile e controproducente"

11 febbraio 2025 a

In merito alla "gravissima" vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del generale libico Almasri, i partiti di opposizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi e sinistra, Italia viva e +Europa presenteranno in Parlamento una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio. Lo si apprende da un comunicato congiunto delle forze politiche elencate. Della vicenda ne ha parlato con i giornalisti il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo: "In Aula sono state date tutte le risposte" alle domande "democraticamente poste, ma l’opposizione cerca pretesti e argomenti per mettere in difficoltà la premier e la maggioranza, ma senza riuscirci". "Agli italiani interessano i temi economici, su cui stiamo dando risposte, e i temi internazionali, su cui l’Italia è protagonista. Questo è importante: un governo solido e credibile", ha aggiunto Cattaneo.

Parole nette sono state pronunciate da Carlo Calenda, che così si è smarcato dagli altri partiti di sinistra: "Non è possibile che l’unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all’altra. Ieri Santanchè, oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili". "Neanche una mozione individuale è passata negli ultimi trent’anni, l’ultima è quella a Mancuso nel ’95. L’economia è ferma, l’energia è ai massimi, gli investimenti non ci sono e i dazi rischiano di dare il colpo di grazia ad aziende e lavoratori. Occupiamoci di questo. Abbiamo presentato un piano su investimenti ed energia. Chiediamo alle altre opposizioni di discuterlo e presentarlo. Fermate iniziative che sono solo controproducenti", ha concluso il leader di Azione.