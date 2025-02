Almasri, i giudici dell'Aia allo scoperto: aperto un fascicolo sull'Italia

10 febbraio 2025 a

Il portavoce della Corte penale internazionale ha confermato l’apertura di un procedimento sull’Italia. Insomma le toghe dell'Aia escono allo scoperto su caso Almasri e la mancata consegna del generale libico Almasri al Tribunale internazionale, che lo accusa di svariati crimini di guerra e crimini contro i diritti umani.

"La questione della mancata osservanza da parte dell’Italia di una richiesta di cooperazione per l’arresto e consegna di Almasri da parte della Corte è di competenza della camera competente, vale a dire la Camera preliminare I", afferma il portavoce della Corte penale internazionale Fadi El Abdallah. "Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109(3) del Regolamento della Corte, l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni. Finché la Camera preliminare I non avrà esaminato la questione e reso una decisione, la Corte non offrirà ulteriori commenti", aggiunge il portavoce, che sottolinea come "questo processo non riguarda responsabilità individuali o casi contro persone specifiche".

E l'Italia? A quanto si apprende da fonti governative, la Giustizia chiede alla Corte dell’Aia di avviare delle "consultazioni funzionali" a una comune riflessione sulle criticità che hanno connotato il caso Almasri al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe. Il governo per voce del ministro della Giustizia Carlo Nordio, aveva rimarcato gli errori e le criticità del mandato di arresto spiccato dall'Aia nei confronti del generale libico, arrivando a definire l'atto nullo. Poi l'annuncio del fascicolo della Cpi.