Velo integrale a scuola, Sardone tuona: "Inquietante. Calpesta i diritti delle donne"

"Questa la chiamiamo integrazione?": con questo interrogativo e definendo l'ultima notizia che arriva da Monfalcone "sconcertante", Silvia Sardone è tornata su un tema per il quale si è ripetutamente battuta. A far scoppiare la polemica è stato l'uso del niqab, il velo integrale, da parte di alcune studentesse all’istituto superiore “Sandro Pertini”. Al centro dell’attenzione ci sono cinque ragazze, perlopiù di origine bengalese, che indossano il velo integrale a lezione. "In un istituto professionale, ogni mattina prima che suoni la campanella, quattro studentesse musulmane si presentano con il niqab, il velo che lascia visibili solo gli occhi e, in una stanza appartata, lo sollevano per pochi secondi per farsi identificare dalle referenti scolastiche. Un rapido controllo per verificare che siano veramente loro", ha raccontato la deputata europea e consigliera comunale della Lega.





"Ma ci rendiamo conto della gravità di questa situazione? Secondo la scuola, questa pratica eviterebbe l'abbandono scolastico, ma io vedo qualcosa di ben più inquietante. Non solo un evidente problema di sicurezza, ma soprattutto una palese forma di oppressione nei confronti di queste ragazze. Possiamo davvero credere che sia una libera scelta andare a scuola completamente coperte? Quel velo non è solo un indumento, è un simbolo di sottomissione che calpesta i diritti delle donne", ha tuonato Sardone in un video pubblicato sui social. Motivo per cui "noi della Lega ci battiamo con forza per norme che vietino il velo integrale e ogni imposizione di questo simbolo nelle scuole. La vera integrazione non significa piegarsi e rinunciare ai nostri valori ma esattamente il contrario: significa affermare con determinazione i principi di libertà e uguaglianza. Dobbiamo lanciare un messaggio chiaro e salvare queste giovani da un destino di oppressione", ha concluso.