Quarta repubblica, Trump e i migranti? Cerno affonda la "sinistra modello Pietrangeli"

A Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, si parla dei primi sette giorni di Donald Trump alla Casa Bianca e della crisi di nervi, da parte della sinistra, per la foto che mostra i migranti in catene che salgono sull'aereo che li porterà via dagli Stati Uniti. "Io non ho mai amato l'indignazione come arma politica", afferma il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno nella puntata di lunedì 27 gennaio, giorno in cui si è celebrata la Giornata della memoria che ha fatto emergere ancora una volta la "confusione" della galassia dell'opposizione. "Oggi abbiamo i rabbini delle comunità ebraiche che hanno detto 'la sinistra ci fa paura', e la confusione di questi ultimi anni mi fa dire che questa foto è molto importante perché ci aiuta a guardare la realtà e non a vedere il mondo come vorremmo, come quella che io chiamo la 'sinistra modello Pietrangeli' che nega l'evidenza come fa lui con Sinner".

Il parallelismo tennistico è calzante. La sinistra italiana e non solo, "davanti a un fenomeno devastante come è stata negli ultimi 15 anni l'immigrazione clandestina", nega la realtà dei fatti. In che modo? Non sono le manette a "rendere quelle persone prive di uguaglianza rispetto agli altri, ma le promesse e le fandonie che gli sono state raccontate dall'Occidente che ha voluto, per comodità e per i suoi interessi, riempirsi di gente di cui non sapeva più che fare fino a quando è stato troppo, ed è arrivata la richiesta di cambiamento", argomenta Cerno.

Senza contare che in America la "deportation, cioè il rimpatrio forzato di clandestini che compiono l'immigrazione illegale negli Stati Uniti d'America, un reato tra i più gravi per la legislazione americana, è avvenuta con tutti i governi, non solo con quello di Trump. La differenza è che lui ce l'ha fatto vedere", è il ragionamento del direttore. Tra l'altro, "la sinistra italiana sulle manette non la capisco più - fa notare Cerno - alcune le sventolano appena si può, sono più importanti del diritto quando si condannano le persone quando accomoda, poi ci sono delle manette diverse, queste che ci fanno indignare contro gli Stati Uniti di Trump che ce le fa vedere, ma con Clinton e Obama vanno bene...". Insomma, ancora una volta la doppia morale della sinistra viene a galla in modo macroscopico.