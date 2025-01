Sondaggio Dire-Tecnè, per FdI e Meloni solo conferme. Pd e Schlein in caduta libera

18 gennaio 2025 a

Sebbene le opposizioni cerchino di creare scompiglio gridando al rischio del crollo della democrazia e la galassia antagonista cavalchi ogni caso per gettare fango sulla maggioranza, la fiducia in Fratelli d'Italia è salda. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna un + 1,2 % rispetto a un mese fa e si conferma il primo in termini di gradimento (29,8%). Questa è la prima fotografia scattata dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, che tiene conto delle interviste effettuate tra il 16 e il 17 gennaio 2025. Cattive notizie per il Partito Democratico, che si ferma al 23,1% e crolla dello 0,2% rispetto a una settimana fa e dello 0,6% rispetto a un mese fa. Segue Forza Italia, con una percentuale di 11,5 e un +0,1% rispetto a un mese fa. Il Movimento 5 Stelle, con 10,5%, sale di 0,1% rispetto a sette giorni fa ma scende di 0,2% rispetto a un mese fa. In calo la Lega, che è al quinto posto con 8,6% e che perde -0,2% sia rispetto alla settimana scorsa che rispetto al mese scorso. Emorragia di voti per Verdi e Sinistra, che non sale più del 6,0% e che deve fare i conti un -0,1% (differenza a una settimana) e a un -0,2% (differenza a un mese).

Azione, al 2,7%, e Italia Viva, al 2,1%, salgono di 0,1% in una settimana. 1,9% per +Europa, che sale, in entrambe le differenze, di 0,1%. Leggermente diverso lo scenario per quel che riguarda i leader. Sul gradino più alto del podio c'è la presidente del Consiglio e numero uno di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che con un 46,4% e un +2,5% rispetto a un mese fa porta a casa la rinnovata fiducia degli elettori. Buoni risultati anche per Antonio Tajani, che con una percentuale del 39,0 e un +1,3 è al secondo posto. Terza Elly Schlein, che però perde 0,1% e non va più su del 31,3%. In quarta posizione il leader del M5S Giuseppe Conte con il 29,4% (perde 0,1% rispetto alla scorsa settimana e 0,3% rispetto allo scorso mese). 26,9% per il leader del Carroccio Matteo Salvini, che rispetto a un mese fa conquista uno 0,2%. 20,2% a Emma Bonino (che perde 0,1% in una settimana e 0,3% in un mese). In crescita Carlo Calenda, che si ferma a 19,1%. 16,3% per Angelo Bonelli (che sprofonda di 0,2% in una settimana e di 0,1% in un mese) e per Nicola Fratoianni (che in una settimana guadagna uno 0,1%). 13,8%, infine, per Matteo Renzi.