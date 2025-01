Ghisleri: ecco cosa pensano gli italiani degli agenti. Smacco agli antagonisti

16 gennaio 2025 a

Il caso di Ramy Elgalm, il 19enne scappato all'alt dei carabinieri a bordo di uno scooter e morto dopo l'inseguimento, ha risvegliato quella galassia antagonista spalleggiata dalla sinistra e sempre pronta a scagliarsi contro le forze dell'ordine. A Tagadà il tema è stato proposto da Tiziana Panella ad Alessandra Ghisleri: "Perché le forze dell'ordine sono diventate un tema politico? Perché se ne dibatte tanto? Perché si pensa allo scudo penale in questa fase?", ha domandato. La direttrice di Euromedia Research, che con i sondaggi riporta gli umori degli italiani sulle questioni che più dividono e fanno discutere il Paese, ha risposto così: "Perché il nostro Paese è normato da delle leggi e il servizio pubblico è garantito da chi lo fa rispettare. Il tema vero è il rapporto tra la sicurezza, i cittadini e le manifestazioni".

"È evidente che emerge un dibattito importante, ma bisogna ricordare anche che le forze dell'ordine, insieme al presidente della Repubblica, hanno dai cittadini la fiducia maggiore, con qualsiasi governo, non è una questione politica", ha ricordato la sondaggista. Parole cristalline e pesanti per chi infiamma la piazza contro gli agenti e per le opposizioni, che con il loro rumorosissimo silenzio stanno dimostrando ancora una volta di non comprendere le esigenze degli elettori. "Ora il tema è che per colpa di qualcuno che esonda o che magari gestisce un po' male la propria paura - dobbiamo pensare a quanto visto a Pisa, Roma, Firenze e Milano -, di fronte a tutto questo i cittadini si interpellano", ha continuato Ghisleri.

La fiducia dei cittadini nei confronti delle forze dell'ordine, dunque, nonostante i cortei violenti che ripetutamente hanno sfilato per le strade delle principali città italiane, rimane stabile. "Poiché la maggior parte dei cittadini è al di fuori di queste situazioni, giudica a favore, sempre, della polizia, perché è l'ente supremo che tutela la tua sicurezza personale. Su questo però non c'è un tema di impunità, c'è un tema di giusto rapporto tra forza e attacco", ha rimarcato la sondaggista. "Il tema diventa centrale, ma non c'è una ragione politica. C'è una necessità di una parte politica di tutelare le forze dell'ordine", ha concluso.