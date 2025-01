PiazzaPulita, caso Ramy e migranti: il sondaggio di Mannheimer gela Formigli

17 gennaio 2025 a

L'effetto Cecilia Sala sul consenso per Giorgia Meloni e il suo partito "è abbastanza forte", ammette Corrado Formigli commentando il sondaggio di Renato Mannheimer per PiazzaPulita, in onda su La7 giovedì 16 gennaio. Le intenzioni di voto sono nette. "Fratelli d'Italia è aumentato di quasi un punto, lo rilevano tutti i sondaggi anche se forse è un effetto inferiore a quanto si pensava", spiega il direttore di Eumetra con FdI che svetta al 29,5 per cento. Il Pd cresce di 0,2 e si attesta al 23,2 per cento, il MoVimento 5 Stelle perde mezzo punto (11%), Forza Italia è stabile al 9,4 per cento, la Lega è all'8,7 per cento, perde Avs (6 per cento), sotto al tre per cento tutti gli altri.

Molto interesse suscitano i sondaggi tematici, due in particolare. Il primo riguarda la morte del 19enne Ramy Elgaml al termine di un inseguimento dei carabinieri. Ebbene secondo il 44.1 per cento del campione le forze non hanno sbagliato. I carabinieri hanno colpe per il 31,7 per cento, mentre il 24,2 per cento non sa. A pensare che le forze dell'ordine hanno agito correttamente sono "di più quelli con basso titolo di studio, le persone più popolari", spiega Mannheimer. Il sondaggista fa notare un ulteriore aspetto: gli elettori del Pd pensano per lo più che i carabinieri hanno sbagliato, contrario il giudizio dei sostenitori del centrodestra.

Il tema è strettamente legato a quello dell'integrazione. La domanda è netta: "Gli immigrati irregolari sono un pericolo per la nostra sicurezza?". Gli intervistati non hanno dubbi: risponde di sì il 62,8 per cento del campione, di no solo il 20 per cento (il 17,2 non sa). "Che gli immigrati irregolari vengano percepiti come un problema per la sicurezza è comprensibile - commenta il conduttore - il problema è che non bisogna tenere gli immigrati irregolari e quindi bisogna procedere alla regolarizzazione di quelli che ne hanno diritto dove ce n'è possibilità, anche soprattutto perché non possono essere espulsi nella maggior parte dei casi, e avere dei flussi regolari".