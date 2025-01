Sondaggi, è "effetto Sala": numeri mai visti per Meloni e FdI

11 gennaio 2025 a

Effetto Sala sui sondaggi con Fratelli d'Italia in forte crescita, a oltre il 31 per cento. L'ultima rilevazione di Euromedia, citata da Il Giornale, mostra in modo plastico una crescita del partito di Giorgia Meloni dopo la liberazione della giornalista Cecilia Sala detenuta in Iran con accuse fumose. Ebbene, FdI si attesta al 31,5% con un salto di quasi due punti percentuali mentre Forza Italia del ministro degli Esteri Antonio Tajani cresce dello 0,1% arrivando a quota 9,2. Il Partito democratico sale dello 0,3 portandosi - secondo le rilevazioni di Euromedia - al 24,3 per cento, scende il Movimento 5 Stelle che perde 1,4 punti e va al 10%. Lega stabile al 9. Alleanza Verdi e sinistra al 5,3% (+0,1%), Azione al 2,6%, +Europa scende al 2% in calo dello 0,3%, Italia viva all’1,9% (-0,6%), Noi moderati allo 0,6% (+0,1).

Tendenza simili a eccezione del Pd che perde consenso nel sondaggio di sabato 11 gennaio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 9 e 10 gennaio. Fratelli d’Italia con il 29,8% resta stabilmente il primo partito nei consensi degli italiani, guadagnando l’1,2% rispetto a tre settimane fa. A seguire il Pd con il 23,3%, che perde 0,4 punti rispetto alla rilevazione dello scorso 20 dicembre. Al terzo posto Forza Italia con l’11,5% (+0,1%). Passando agli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,4% perdendo lo 0,3%. La Lega è stabile all’8,8%, Verdi e Sinistra al 6,1% con un -0,1. Azione al 2,6% perde lo 0,1%, Italia Viva al 2,0% cala di 0,2%, mentre +Europa è stabile all’1,8%.

Il consenso degli italiani al Governo è in crescita. La quota di chi ha fiducia nell’esecutivo, infatti, è del 42,1%, con un +1,9% rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia il 50,2%, in calo del 2,1%. Chi ’non sa' è il 7,7% con un aumento dello 0,2%. Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 43,9%, in crescita del 2,5% rispetto allo scorso 20 dicembre, mentre il leader di Fi, al 39%, guadagna l’1,3%. Elly Schlein, terza, è stabile al 31,4%. Troviamo poi Giuseppe Conte, al 29,5% dei consensi con un -0,2% nelle ultime tre settimane, segue Matteo Salvini con il 27,0% e un +0,3%. Emma Bonino al 20,3% perde lo 0,2%, mentre Carlo Calenda al 18,9% cala dello 0,1%. Angelo Bonelli al 16,5% registra un +0,1%, Nicola Fratoianni al 16,2% perde lo 0,1%. Chiude Matteo Renzi con il 13,9%, -0,2% rispetto all’ultimo sondaggio del 2024.