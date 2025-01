Piazzapulita, Calabresi promuove Meloni: la stratega della politica estera

Gabriele Imperiale 10 gennaio 2025 a

Mario Calabresi incorona Giorgia Meloni e loda le sue capacità in politica estera. Ospite di PiazzaPulita su La 7, il direttore di Chora Media parla di Cecilia Sala e poi si lancia in un commento lusinghiero nei confronti del presidente del Consiglio e delle sue doti da stratega in politica estera. “In questo caso Giorgia Meloni è stata capace di entrare in due vuoti – spiega il giornalista facendo riferimento alla situazione politica internazionale –. Il primo è quello tra le due presidenze, le due amministrazioni”, Calabresi si riferisce alla situazione politica statunitense, per il momento in stallo tra l’uscente Joe Biden e il rientrante Donald Trump. Il giornalista poi guarda anche all’Europa: “Il secondo è un vuoto in Europa – dice –. La situazione della Germania, la situazione della Francia, la debolezza della Gran Bretagna, c'è un vuoto in questo momento”.

Meloni quindi si sarebbe inserita nell’attuale vuoto di potere e ne sarebbe uscita vincitrice: “Meloni in questo vuoto ha capito che può giocare un ruolo e quindi ha fatto l'incontro con Trump – dice ricordando il colloquio tra Trump e il premier a Mar-a-lago e poi chiude il suo intervento con una lode a Meloni tutt’altro che velata – e in un certo senso ha preso le sue carte per poter giocare le sue carte. E le ha giocate bene”.

L’ex direttore de La Stampa poi torna sul caso Cecilia Sala e sulle prime ore trascorse dalla giornalista in Italia: “Ha un grande senso di gratitudine verso l'Italia, verso le persone che le sono state vicine, verso quello che apprende ora dopo ora – racconta –, scopre che il Presidente della Repubblica ha parlato di lei nel messaggio alla fine dell'anno, scopre quanta mobilitazione c'è stata, quante persone si sono spese per lei”. Immensa gratitudine ma anche un senso di dolore e angoscia: “Lei questa notte non è andata a dormire nel letto, ha passato la notte sul balcone o alla finestra, seduta di fronte alla finestra con la finestra aperta, perché aveva bisogno di aria – spiega –, lei ha immaginato che ci sarebbe stata per un tempo infinito, perché conosce le storie delle altre donne che stavano intorno”.