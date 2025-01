Musk, Rampini inchioda i Dem: "Soros ha dato il quadruplo dei finanziamenti"

10 gennaio 2025 a

Anche a Piazzapulita, il talk-show di politica e di attualità di La7, si è discusso della conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Forte del risultato portato a casa con la liberazione di Cecilia Sala, la premier ha affrontato le domande dei giornalisti con determinazione e ha lasciato l'amaro in bocca a chi sperava di vederla inciampare sulla questione Starlink e sui rapporti con Elon Musk. "Valuto gli investimenti stranieri solo con la lente dell'interesse nazionale", ha subito puntualizzato Meloni. Poi, incalzata dai cronisti sull'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha sferrato il colpo alla sinistra: "Quando mi si dice che è un pericolo per la democrazia io segnalo che non è il primo... di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni ne ho viste parecchie, spesso le esprimono contro di me. Il problema è quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare partiti ed esponenti politici per condizionare le scelte politiche. Questo non lo fa Musk, questo lo fa Soros e quando è accaduto si è parlato di filantropi". Tema, questo, su cui si è espresso Federico Rampini, ospite di Corrado Formigli.

Strepitoso intervento di Federico Rampini a Piazzapulita, che zittisce lo studio. Rampini ha rivelato che, nelle ultime elezioni negli Stati Uniti, Soros ha dato quattro volte i finanziamenti rispetto a quelli forniti da Musk a Trump.

"È importante ricordare un contesto storico. Con il primo emendamento, la concezione di libertà di parola e di informazione in America è sempre stata molto più estesa che in Europa. In Italia è reato l'apologia di fascismo e in America no. In Germania è reato l'apologia di nazismo e in America non lo è mai stata. Il periodo in cui si è sperimentato il fact-checking ha significato mettere nelle mani di una burocrazia aziendale la lotta contro la disinformazione, cioè cercare di fare pulizia della disinformazione attraverso l'intervento sistematico di una burocrazia aziendale che è stata accusata di praticare una censura", ha detto Rampini. Quindi l'affondo. "La componente oligarchica nel sistema politico americano non è una novità: George Soros nell'ultima campagna elettorale ha dato ai democratici il quadruplo dei finanziamenti che Musk ha dato a Trump", ha concluso.