Sondaggio, centrodestra compatto e in buona salute: salgono FdI e FI. Crollo M5S

Nessuno scossone e importanti conferme. La coalizione di centrodestra, finita ripetutamente nel mirino di chi voleva solo vederla andare in frantumi, saluta il 2024 in buona salute e non logorata dai due anni di governo affrontati. Questa è la fotografia scattata dal rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg. In base alle intenzioni di voto suggerite da Human Index, l’indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening, Fratelli d’Italia si attesta al 28,7% delle preferenze e conquista un +1,2% rispetto al 2023.

Ottimi risultati anche per Forza Italia, che arriva al 10% e acquista un +1,3% sul 2023, superando e staccando la Lega, che chiude l’anno all’8,8% (-2,7% sul 2023). Sul versante del centrosinistra, il Pd sale al 23,7% (+2,5% sul 2023), mentre perde fortemente consenso il Movimento 5 Stelle, al 10,5% (-5,4% sul 2023). I dati lasciano presagire che la faida tra il leader Giuseppe Conte e l'ormai ex Garante Beppe Grillo abbiano portato gli italiani a perdere la fiducia nel futuro della forza politica. Miglioramento per Sinistra italiana e Verdi, che arrivano al 6,5% (+3,4% sul 2023). Non decollano invece i partiti dell’ex Terzo polo: Azione si ferma al 2,6% e perde lo -0,1% sul 2023; Italia viva, invece, è ferma al 2,5% pur avendo guadagnato un +0,4% sull'anno precedente.