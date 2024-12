Toscana, strappati i manifesti natalizi. Elena Meini: "Gesto disdicevole"

21 dicembre 2024 a

Il gesto disdicevole dei soliti ignoti. E' avvenuto nel pisano dove sono stati strappati i manifesti natalizi di Elena Meini, consigliera regionale della Lega. "Gesto disdicevole dei soliti intemperanti".

"Registro con amarezza, pur se non mi sorprendo, che alcuni miei manifesti augurali, affissi nel pisano, in vista delle prossime festività natalizie siano stati strappati - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - Probabilmente, la frase "Difendiamo i nostri valori" e aver augurato un classico "Buon Natale" ha turbato, per me inspiegabilmente, qualcuno. Peccato, perché il mio intendimento era esclusivamente quello di ribadire la valenza di alcuni fondamentali principi come quello, appunto, del Santo Natale. Valori che la Lega difende da sempre e non sarà certo il gesto dei soliti ignoti a farci rinnegare le nostre ferme convinzioni".