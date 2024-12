Open Arms, Matteo Salvini assolto perché il fatto non sussiste

20 dicembre 2024 a

Il giudice del tribunale di Palermo ha deciso la sorte di Matteo Salvini. Il leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver impedito all’Ong spagnola di far sbarcare 147 migranti nell'agosto 2019, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, il ministro si è presentato con il suo avvocato Giulia Bongiorno e fin da stamattina si è detto "orgoglioso" di aver difeso i confini del nostro Paese.