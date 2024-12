Open Arms, lo spot choc: Meloni, Musk e Trump affogano in mare?

20 dicembre 2024 a

Uno spot choc è stato realizzato da Open Arms nel giorno della sentenza che vede Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Mentre cresce l'attesa e si attende la decisione dei giudici della II sezione penale presieduta da Roberto Murgia, sulla pagina Instagram della ong al centro del contenzioso con il leader della Lega, spuntano le figure di Giorgia Meloni, Donald Trump, Elon Musk e Marine Le Pen mentre sembrano affogare in mare. Sono loro - i "leader dell'estrema destra mondiale" - i protagonisti del video realizzato con l'Intelligenza artificiale per la nuova campagna d'odio. "Salveremmo anche te": è questo il claim dello spot lanciato via social.

"Gli attacchi alle organizzazioni umanitarie e le politiche migratorie di esclusione - spiega Open Arms - sono sintomi della preoccupante deriva di estrema destra che l'Europa e il mondo si trovano ad affrontare. Negli Stati Uniti, la prima promessa del presidente eletto Donald Trump è stata quella di deportare un milione di migranti. E in Europa, leader politici come Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orbán o la stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, stanno applicando politiche contro i migranti che contraddicono i principi fondamentali dell'Unione Europea". E ancora: "Di fronte a una tale valanga di bufale, disinformazione e politiche di immigrazione escludenti, Open Arms - conclude la ong - ha deciso di rispondere a questi leader con un messaggio pieno di umanità: 'Siamo i primi soccorritori e, se la tua vita fosse in pericolo, salveremmo anche te'".