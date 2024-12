Editoria, Gasparri: "Negare i fondi? Un errore che va corretto subito"

07 dicembre 2024 a

Sostenere l’editoria "è per Forza Italia una assoluta priorità". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. "Non si possono buttare soldi in mille pozzi senza fondo e abbandonare a sé stessi i portatori di pluralismo, di conoscenza e di cultura. Si buttano centinaia di milioni nello scandalo Open Fiber, una vicenda su cui dovrebbe agire la magistratura, non lo Stato con ulteriori soldi, e si negano i fondi all’editoria. Un errore che va corretto subito", ha spiegato. "In un mondo in cui il saccheggio digitale e le fake news che viaggiano sulla rete si fanno sempre più spazio, le Istituzioni hanno la responsabilità di sostenere la vera e corretta informazione, garanzia del pluralismo. Saper tutelare e valorizzare chi garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati e diffonde cultura e sapere è un nostro dovere", ha aggiunto Gasparri.