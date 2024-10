Elezioni Liguria, primo giorno del voto. Urne aperte, alcuni seggi spostati per maltempo

27 ottobre 2024 a

Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in Liguria si vota per l’elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. I liguri sono chiamati alle urne un anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall’inchiesta giudiziaria. Nove i candidati alla presidenza. Tra i principali schieramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci guida la coalizione di centrodestra, il parlamentare Andrea Orlando quella di centrosinistra.

Nel frattempo, in molte zone della Liguria prosegue l’allerta arancione per il maltempo. In alcuni Comuni si è scelto di spostare seggi situati in zone esposte a rischi. Si tratta di: Comune di Borgio Verezzi: il seggio 3 (piazza Sant’Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17. Comune di Vado Ligure: i seggi 1 - 2 - 3 (scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2) sono spostati alle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile 6. Comune di Quiliano: i seggi 1 - 2 - 3 (edificio scolastico di Via Mattotti) sono spostati nella Palazzina Servizi - Sala Consiliare, Biblioteca, in piazza della Costituzione 1. Comune di Spotorno: le sezioni 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini in viale Europa 6) sono spostate alla scuola secondaria in Via Verdi - località Baxie. Spostamento Ufficio elettorale comunale: Comune di San Biagio della Cima: trasferimento nell’edificio scolastico di via Don Bosco 5 dalle 14 del 26/10 fino al termine delle operazioni di scrutinio del 28/10.