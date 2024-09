Istruzione, i complimenti a Valditara dal direttore Ocse: “Mai così tanta attenzione in Italia”

26 settembre 2024 a

Andreas Schleicher, direttore per l'Istruzione e le competenze dell’Ocse, ha usato parole al miele per il ministro dell’Istruzione del governo Meloni, Giuseppe Valditara, durante la presentazione, andata stamattina in scena a Roma, del Rapporto Ocse ‘Education at a Glance 2024’: “Voglio ringraziare il ministro Valditara e l'Italia per il loro ruolo di leadership internazionale nell'ambito dell'istruzione, che è stato particolarmente evidente nel G7. Negli ultimi anni non ricordo nessuna presidenza che abbia posto così tanta enfasi sull'istruzione nell'agenda italiana”.