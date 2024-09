Piccolotti (Avs), lo sfondone è virale. Cosa ha detto il membro della Commissione cultura

Marco Zonetti 25 settembre 2024 a

Se la festa di Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto notizia per la riunione degli esponenti dell'auspicato (e ancora inesistente) Campo Largo, tutti assieme, tranne Renzi, intervistati sul palco dalla paladina della libertà Serena Bortone, era sfuggito un siparietto esilarante che vede protagonista la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, membro della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, nonché moglie del leader del partito Nicola Fratoianni.

L'episodio è stato riesumato dal Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, con un video nel quale Piccolotti, attaccando il ministro dell'Istruzione, tuona inizialmente: «Stando alle dichiarazioni di Valditara, arriveremo a dire: "A che cosa serve studiare Hume? A che cosa serve studiare Hegel, a che cosa serve studiare Marx se devi fare il manager? Ti servono solo i numeri, ti serve studiare Economia. E questo invece non è vero. Non è vero. La crescita delle persone passa dal piacere di acquisire conoscenza"».

Una disamina corredata di dottissime citazioni che però, purtroppo, prosegue: "Tutto quello che Valditara ha messo in campo in questi mesi ha questo sapore: gli studenti devono imparare a disciplinarsi e se non imparano a disciplinarsi glielo dobbiamo imparare con la repressione". Con quell'infinito "imparare" utilizzato erroneamente al posto di "insegnare". Qui l'unica repressa, poveretta, è la lingua italiana.