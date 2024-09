Governo, Foti spegne le speranze della sinistra: “Sventeremo tutte le congiure”

16 settembre 2024 a

«Ci sono degli attacchi concentrici che lasciano supporre che qualcuno pensi di poter sostituire con una spallata il voto popolare. Ma lo sconsiglierei, a chi ci sta provando, perché si romperebbe solo la spalla». Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, gela i bollenti spiriti di tutte le forze anti-governative e lo fa in un’intervista a La Stampa. «Qualcuno magari coltiva simili speranze. Ma è la speranza dei nudi che faccia un buon inverno. Sperano che il governo non vada via per elezioni, ma per congiure plurime», prosegue il presidente dei deputati di Fdi.

A Foti viene poi chiesto delle inchieste su Daniela Santanchè, Giovanni Toti, Andrea Delmastro, dell’allarme lanciato per l’indagine ‘fantasma’ su Arianna Meloni e della richiesta di condanna nei confronti di Matteo Salvini. «Sono tutti casi diversi», risponde Foti, «specie quello di Arianna Meloni, visto che la procura di Roma ha dichiarato di non aver aperto nessuna indagine su di lei. Ma con alcune decisioni so bene dove si può arrivare. È legittimo che i pm sostengano certe linee accusatorie, ma come per il caso Salvini, ad esempio, è altrettanto legittimo che sul piano politico quelle accuse risultino impossibili da comprendere».