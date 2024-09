Arianna Meloni smonta i teoremi della sinistra: "Diamo fastidio perché non ricattabili"

14 settembre 2024 a

a

a

«È stata un’estate curiosa, ma in realtà da più di una anno qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate ad arte». Arianna Meloni, responsabile adesioni e segretaria politica di Fdi, interviene all’incontro ’L’Italia e i territori, come cambia l’Emilia-Romagna' a Lido degli Estensi dove è in corso la Festa regionale di Fratelli d’Italia. "Non essendo ricattabili, noi siamo qui solo grazie agli italiani e questo è una cosa che da fastidio, perché non ci siamo mai venduti - afferma la dirigente politica, nonché sorella della premier Giorgia Meloni, intervistata dal condirettore di Libero Pietro Senaldi - Abbiamo portato avanti un sogno per tanto, tanto tempo e oggi ripartiamo per una nuova fase più concentrati di prima perché arrivare al governo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza".

Sul tavolo anche il caso legato alla nomina, sfumata, di Maria Rosaria Boccia a consigliera del ministero della Cultura. "La vicenda è chiusa, se ne è parlato fine troppo è una vicenda dolorosa perché il ministro" Gennaro Sangiuliano "è stato un ministro onesto, è una persona preparata e competente - afferma Arianna Meloni - Si è dimesso perché si è voluto dimettere per una faccenda personale, di gossip pompata dalla stampa in maniera eccessiva. E quindi: anche basta".

Boccia, altro che polemiche. Cerno: "Darei un premio a chi l'ha fermata"

Poi la stocca alla sinistra: "Le opposizioni non sono preparate. Con questa opposizione noi non facciamo altro che crescere nei sondaggi, nel nostro lavoro. Con quello che facciamo ogni giorno, senza risparmiarci. Abbiamo portato un programma e quello stiamo portando avanti punto per punto" rivendica l'esponente della maggioranza. "Noi stiamo dando un insegnamento all’opposizione davvero importante e credo che gli italiani ce lo stiano riconoscendo".