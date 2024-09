Adriano Galliani e Helga Costa si sposano: terze nozze a 80 anni per il dirigente

Alice Antico 09 settembre 2024 a

a

a

Adriano Galliani si sposa oggi 9 settembre, a 80 anni, e per la terza volta: il che è meravigliosamente insolito. Il dirigente sportivo ha deciso infatti di sposare la sua compagna Helga Costa, al suo fianco da oltre tredici anni. Si tratta di una donna 57enne di origini brasiliane ma di nazionalità spagnola, estremamente riservata, descritta da Galliani come un "punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia". Il matrimonio è pronunciato nella Sala Giunta del Comune di Monza, città natale dell'ex AD del Milan. Una cerimonia “intima e celebrata con rito civile”, si legge su Leggo.

Tra i testimoni scelti dalla coppia, secondo Dagospia, c'è Gigi Marzullo, storico amico di Galliani e volto noto del tubo catodico italiano, e Cristina Rossello, avvocato di fiducia della famiglia Berlusconi e deputata di Forza Italia. Il ricevimento invece si tiene a Villa Gernetto, una residenza storica situata a Gerno, frazione di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Per Galliani non è la prima volta all'altare. Infatti nel 1989 ha sposato Daniela Rosati, volto noto della televisione di quell'epoca, ed ha avuto i tre figli Micol, Gianluca e Fabrizio, Dopo il divorzio da Rosati nel 1999, Galliani si è risposato nel 2004 con Malika El Hazzazi, modella di origini marocchine, ma ha divorziato quattro anni dopo. Infine, nel 2011, nella vita del dirigente brianzolo è arrivata Helga Costa, da oggi ufficialmente la sua terza moglie.