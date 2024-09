Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più: ecco la foto che conferma tutto

09 settembre 2024 a

Adesso arriva la foto. E la notizia diventa ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe insieme. Se ne parla da diversi mesi con spifferate e tante foto uscite sui giornali di gossip. Oggi, però, è il rapper a bruciare la notizia pubblicando sui social una foto con la De Lellis in auto. I precedenti, tuttavia, non mancano. I due erano stati avvistati ad inizio estate al concerto di Geolier a Napoli. Poi, subito dopo, è scoppiato il gossip. Una vacanza in Puglia, che sembrava una grande prova generale di luna di miele, ed il matrimonio di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Lì, lo scorso 30 giugno, c'erano pure Giulia De Lellis e Tony Effe. Ma adesso sono proprio loro a scardinare il gossip: la foto diventa a tutti gli effetti una chicca per gli amanti della cronaca rosa. Tra l'altro, nei giorni scorsi, al Power hits di Rtl102.5, dietro le quinte dell'Arena di Verona, con Tony Effe c'era anche Giulia De Lellis. Un particolare che non è affatto sfuggito al pubblico veronese.