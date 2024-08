Sangiuliano visita il Parco del Colosseo: "Siti archeologici sempre aperti"

15 agosto 2024 a

«Sono qui innanzitutto per salutare le lavoratrici e i lavoratori che con il loro impegno e la loro dedizione rendono possibile queste aperture. È finito il tempo in cui i giornali titolavano "la beffa di Ferragosto", quando in anni passati tanti turisti venivano in Italia o italiani che si spostavano nella loro nazione trovavano chiusi musei o siti archeologici importanti. Quell’epoca è finita. Noi siamo riusciti, con un sistema organizzato con i nostri dirigenti, a garantire sempre l’apertura perché è giusto che sia così, perché è giusto che chi è in vacanza e decide di visitare le città d’arte possa godere delle nostre bellezze».

Domenica al museo compie 10 anni. Sangiuliano: "Intuizione felice"

L'ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della sua visita a Roma, al Parco archeologico del Colosseo, aperto nel giorno di Ferragosto come gli altri siti archeologici statali.