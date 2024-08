Elodie attacca Giorgia Meloni. FdI: "Vuole solo farsi pubblicità"

Gaetano Mineo 15 agosto 2024 a

Ormai è chiaro a tutti: quando si parla di Elodie, non si tratta solo di una cantante ma di una stratega mediatica pronta ad attirare l’attenzione, soprattutto quando si tratta di politica. E che modo migliore di farlo se non sta volta, però, la scelta è stata particolarmente astuta: un bel calendario Pirelli, tema «sensualità», e il supporto di Repubblica che sembra aver trasformato la sua intervista in un comizio. Dopotutto, quando si posa sotto il sole di Miami per uno dei calendari più iconici al mondo, perché non cogliere l’occasione per attaccare il governo italiano? La cantante esordisce sottolineando come in Italia «ci sia un problema di diritti acquisiti minacciati. Attaccando il matrimonio gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come è possibile che non si accorga di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile».

Inequivocabile il riferimento alla presidente del Consiglio. Qualcuno potrebbe pensare che questa passione per i temi sociali sia autentica, ma c’è chi si chiede se non sia solo l’ennesima trovata pubblicitaria. «Elodie critica la premier Giorgia Meloni solo per vendere un calendario», sbotta la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione. «Prima della libertà del corpo - aggiunge la componente della Commissione bicamerale femminicidio - Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue». In altri termini, «esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica» conclude Campione. Va da sé che l’artista ha bisogno di mantenere alta l’attenzione del pubblico, e quale modo migliore per farlo se non mescolando la propria immagine sexy con qualche frecciatina ben piazzata contro il governo? Il mix perfetto per vendere calendari e guadagnarsi titoli sui giornali. Ma la vera domanda è: quale provvedimento ha fatto il governo per minacciare i diritti per i quali la cantante romana ha notti insonni? O ancora, quale legge voluta dal governo è stata varata per modificare la 194, quella sull’aborto, per intenderci? Attacchi, quelli di Elodie, che sanno poco di politicamente corretto. Ma siccome l’artista è internazionale, è giusto dire «politically correct».