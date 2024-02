Elodie-Iannone, il commento sorprende tutti: spunta Belen Rodriguez

Alice Antico 24 febbraio 2024 a

Un ritorno alle corse dal sapore dolce è stato quello di Andrea Iannone, che oggi ha concluso la sua corsa classificandosi terzo a “Phillips Island”, il GP di Australia di Superbike. Un traguarda subito condiviso attraverso un post sui social, e festeggiato dai suoi fan con commenti di apprezzamento, tra i quali ne spiccano. Il primo, quello dell’attuale fidanzata di Iannone, Elodie, che ha scritto: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo.” Poi, dulcis in fundo: “Ca..o se ti amo!". Iannone ha risposto a Elodie scrivendo: “Together”, con l'emoticon di un cuore.

Ma le sorprese e gli apprezzamenti non finiscono qui per il motociclista, che ha ricevuto le congratulazioni anche da una sua amica di vecchia data. Non è passato inosservato al popolo del web il commento di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Iannone, che ha scritto: "Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre!”- e poi, in riferimento anche ad Elodie, ha aggiunto: “Siete una favola”. Che grande rientro in campo, questo, per il pilota! Chissà se il commento della showgirl sarà stato apprezzato da lui e, soprattutto, da Elodie.