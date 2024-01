Elodie, frecciata di Littizzetto: "Un vestito intero...". La richiesta al 2024 gela Fazio

15 gennaio 2024 a

a

a

La prima puntata del nuovo anno e un nuovo, inatteso, show di Luciana Littizzetto. Ieri a Che tempo che fa, il programma che alterna l'informazione all'intrattenimento, a catalizzare l'attenzione degli spettatori è stata l'intervista di Papa Francesco, ma non è passato inosservato l'intervento della comica torinese. La spalla numero uno di Fabio Fazio ha iniziato con una lunga lettera al 2024. "Mio caro twenty twenty four portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto...": così ha esordito. Subito è arrivato l'affondo a Elodie, la cantante di cui tanto si è detto e si è scritto negli ultimi mesi: "Tipo l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero…".

"Ha vietato le riprese": Elodie nella bufera dopo il concerto di Capodanno

"Dai una mano ai nostri medici che sono sempre più oberati di lavoro e con sempre meno mezzi", ha continuato. Quindi la comica si è soffermata sul conflitto in Medio Oriente, che non accenna ad arrestarsi. "C’è una cosa grande che quest’anno non vorrei vedere più. La paura negli occhi dei bambini. Questo scempio che non ha una fine, che è iniziato con gli attacchi terroristici del 7 ottobre a Israele e sono continuati a Gaza. Trova tu una soluzione, 2024. So che è complicato. So che le ragioni stanno un po’ da una parte e un po’ dall’altra, in chi attacca pensando di difendersi e chi si difende ma in realtà attacca. Sono un gomitolo di vecchie storie avvelenate che continuano a violentare il mondo". E ancora: "Ma questo non è futuro. Guarda come tremano, non ti si spezza il cuore? C’è tutto il male del mondo in questi visi spaventati".