Migranti, l'allarme di Cisint (Lega): a Venezia non vogliono integrarsi

Un'emergenza che, pur tra mille difficoltà, il governo di centrodestra sta pian piano risolvendo. Nonostante sinistra nostrana ed Europa si voltino, costantemente, dall'altra parte. Una dinamica strettamente collegata alla doverosa richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. “Il rispetto delle regole e delle nostre leggi vuol dire pari opportunità per tutti i cittadini” - ha affermato Anna Cisint, deputato della Lega al Parlamento Europeo, già sindaco di Monfalcone, durante la sua nuova visita a Venezia Mestre, dove torna per la prima volta come europarlamentare. Ed è proprio il rispetto della legge, principio basilare dello stato di diritto che sia a Mestre, in via Piave, che a Marghera "viene sistematicamente a mancare", secondo l’esponente della Lega.

Cisint, accompagnata dal coordinamento cittadino di via Piave, ha già più volte potuto verificare lo stato di degrado del quartiere ormai invaso da stranieri “che non vogliono integrarsi e rispettare la nostre regole”. La situazione è così incancrenita che vi sono persino residenti costretti a segnalare la presenza degli spacciatori con fischietto e megafono e la desertificazione delle attività commerciali storiche, costrette a cedere ai negozi etnici e moschee irregolari. “È necessario intervenire a livello centrale per supportare maggiormente il lavoro delle forze dell’ordine di Venezia, per affrontare una grave situazione che ormai ha assunto caratteri straordinari e che si perpetua da troppo tempo". Ma non basta. "La causa è ben chiara a tutti ed è la presenza di un numero sempre più importante di stranieri, specie islamici, che con la ricerca dell’imposizione della loro cultura e il non rispetto delle leggi, stanno degradando le zone di Venezia Mestre e Marghera, dove, come avvenuto a Monfalcone, si è assistito ad una delocalizzazione al contrario della grande azienda che ha utilizzato l’immigrazione come strumento di distruzione dei diritti dei lavoratori”.