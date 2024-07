Ilaria Salis, l'ultima sui migranti: "Nessuna distinzione" con i cittadini Ue

23 luglio 2024 a

Ilaria Salis debutta a Bruxelles al meeting costitutivo di Libe-Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Esordio documentato con una storia su Instagram in cui l'europarlamentare di Avs non rinuncia ai toni da sinistra militante e da centro sociale: "Anche qui lotterò per la causa dei diritti fondamentali e delle libertà, così come ho sempre fatto nei movimenti sociali". Poi una stoccata che solleva interrogativi sulla stessa azione politica di Salis in Europa e sulla difesa degli interessi degli italiani che l'hanno votata: "Senza fare alcuna distinzione tra cittadini europei e migranti, tra paesi dell'UE e paesi terzi, tra aree di frontiera interne ed esterne".

Insomma, il Salis-pensiero è sempre quello: "L'antifascismo oggi, in un periodo di crescenti discriminazioni generate dal capitalismo razziale e alimentate dalla propaganda di destra, non può che significare libertà per tutte!" scrive nella storia postata sui social. Insomma, antifascismo e porte aperte.