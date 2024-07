Marco Rizzo smaschera il Pd: "Usa l'antifascismo come strumento da passerella"

16 luglio 2024 a

Marco Rizzo parla a tutto tondo della politica italiana e attacca frontalmente la sinistra e il Pd per l'antifascismo da passerella. Lo ha intervistato Alberto Maggi su Affaritaliani.it da cui pubblichiamo alcuni stralci. "In questa fase la destra e la sinistra sono due facce della stessa medaglia - ha detto Marco Rizzo su Affaritaliani.it - L’antifascismo viene usato come strumento da passerella da parte del Pd e di una finta sinistra a scopi elettorali, facendo davvero ribaltare nella tomba i resistenti. In tale contesto abbiamo fatto iniziative importanti anche con politici e intellettuali che arrivano da destra e che sono contro la guerra e per un mondo multipolare ma di fatto non abbiamo mai aperto una prospettiva realmente politica e organizzativa con Gianni Alemanno".

Marco Rizzo ha lasciato la presidenza onoraria del PC ma intende continuare la battaglia politica con Democrazia Sovrana Popolare. "La lotta alla guerra in Europa e nel mondo ci impongono di scegliere con nettezza da quale parte stare: se vogliamo cioè subire l’atlantismo e la distruzione dei popoli europei oppure se vogliamo ridare dignità e sovranità al nostro Paese nel clima della pace e della convivenza tra i popoli, che solo col multipolarismo si potrà avere - ha detto Rizzo nell'intervista di Affaritaliani.it - Noi vogliamo l’unità tra le forze del lavoro: lavoratori, artigiani commercianti, partite Iva, piccole e medie imprese contro le multinazionali e la grande finanza, per avere un'Italia indipendente che possa risollevare la propria economia e la propria dignità commerciando con tutti gli Stati del mondo, dagli Usa ai Paesi europei, dalla Russia all’India, dal Sudafrica alla Cina...Solo con una vera democrazia sovrana popolare potremmo arrivare a questi risultati. Ci vorrà del tempo ma questo è il futuro della nuova politica".