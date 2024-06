Prima di domani, la provocazione di Rizzo: "Uscire da Nato e Ue"

07 giugno 2024 a

Durante la puntata di Prima di domani del 7 giugno è stato ospite Marco Rizzo che ha preso la parola sui rapporti del nostro Paese nei confronti di Nato e Unione europea.

"Uscire dall'Unione Europea e dalla Nato sono due obiettivi seri e praticabili"



"Uscire dall'Unione europea e dalla Nato mi sembrano due obiettivi seri e praticabili. L'Europa ce n'ha fatte di tutti i colori e se non usciamo adesso dalla Nato che siamo vicini alla guerra mondiale termonucleare. Questa politica è fatta di maschere. Il dibattito tra Schlein e Meloni è un dibattito tra due persone che se vengono elette poi non ci vanno in Europa.