Stasera Italia, "stanno peggio di lei". Castaldini (FI) e la verità sulle occupazioni di Ilaria Salis

Valentina Castaldini, consigliere regionale in Emilia-Romagna per Forza Italia, è ospite della puntata del 30 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione. L’esponente azzurra è durissima nei confronti di Ilaria Salis e delle sue idee attuali, oltre alle azioni del passato, sull’occupazione delle case: “Ci saranno delle indagini nel momento in cui inizierà a percepire uno stipendio da europarlamentare, in quel momento dovrà inevitabilmente ripagare quello che lei ha tolto ingiustamente nella sua precedente vita. Ma c’è tutta una vicenda legata alla sua vita ora, alla vita pubblica, al messaggio che intende dare. Ma non solo al messaggio, alla proposta politica che deve fare, perché questo è il suo mandato. Se la sua proposta politica è dire, anche alle persone che l’hanno eletta e che hanno messo la preferenza sul suo nome, che è giusto occupare, vuol dire che evidentemente questo non è il lavoro per lei. Perché il dramma di tutta questa vicenda è che – evidenzia Castaldini - lei va ad occupare appartamenti di persone che inevitabilmente stanno peggio di lei, che stanno attendendo casa, che sono persone molto probabilmente di famiglie numerose, con disabilità, con situazioni molto critiche”.