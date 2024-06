Stasera Italia, Senaldi inchioda Pucciarelli dopo la surreale difesa di Ilaria Salis

30 giugno 2024 a

Scintille tra Matteo Pucciarelli e Pietro Senaldi sul tema Ilaria Salis nel corso della puntata del 30 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. Al centro della discussione le argomentazioni dell’europarlamentare di Avs in merito alle occupazioni delle case. Il primo a parlare è il giornalista di Repubblica: “Ilaria Salis non occupava case per sé, occupava case per persone svantaggiate a fronte di una città come Milano di 12mila case sfitte. Non è una battaglia per sé stesso, è una battaglia politica di un certo tipo e questa attenzione nei suoi confronti è positiva, perché finalmente si parla del tema delle case che mancano, delle case popolari. Sarebbe interessante fare una bella inchiesta su ciò che fanno i movimenti per la casa. A Milano ci sono diversi centri sociali che si occupano di questo tema”.

Poi arriva la replica del condirettore di Libero: “E’ stato detto che lei occupava case per altri, ma per chi? Chi? Io vorrei che uno si alzasse e dicesse ‘Ilaria Salis ha occupato casa per me’. Fai tu questa inchiesta. A me sembra che Ilaria Salis abbia risolto due problemi, prima uno abitativo per sé stessa, vivendo illegalmente fino a prova a contraria in una casa per 16 anni. Così dice l’Aler, lei dice no, ma non ci dice dove ha vissuto. Poi ha risolto il problema di come sbarcare il lunario a nostre spese e questa cosa è legale. E’ – sottolinea Senaldi - una svolta legalitaria nella vita della Salis”.

Negli ultimi giorni è emerso anche che Nicola Fratoianni e il suo partito hanno un debito di 73.187 euro per un contenzioso promosso dall’Inps “a fronte di una asserita occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’istituto da parte di un circolo territoriale”. Ed ecco il nuovo commento di Senaldi: “Abbiamo finalmente trovato cosa unisce Fratoianni con la Salis, la passione per l'occupazione. Entrambi potevano permettersi di pagare quello che occupavano, hanno preferito non farlo e hanno fatto di questo loro interesse una battaglia politica. Hanno trovato 170mila persone che ci hanno creduto. Questa è la democrazia, l’elezione della Salis sono legittimi, il 7% e oltre per Fratoianni è legittimo".