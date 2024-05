La stampa estera promuove Antonio Tajani: "Forza Italia è risorta"

31 maggio 2024 a

Il partito di Antonio Tajani impazza nei sondaggi e tutte le previsioni parlano di un testa a testa elettorale con la Lega. E pensare che, fino a qualche tempo fa, gli azzurri erano dati per spacciati, soprattutto dopo la morte del loro fondatore Silvio Berlusconi. Di tutto questo si è accorta anche la stampa estera che oggi parla esplicitamente di resurrezione. Come si legge su Les Echos, il principale giornale economico e finanziario francese.

"Abbiamo annunciato troppo in fretta la morte del partito di Silvio Berlusconi, che non sarebbe potuto sopravvivere al suo fondatore, morto un anno fa - si legge nell'articolo di Les Echos - Forza Italia resta un attore importante nella coalizione di governo a Roma e sarà essenziale per far sentire la voce dell'Italia a Bruxelles. Pochissimi, invece, avrebbero scommesso che la sua creatura politica gli sarebbe sopravvissuta. Il suo partito aziendale, fondato esattamente trent’anni fa, era già moribondo, passato da quasi il 30% dei voti nelle elezioni legislative del 2001 all’8% nel 2022. Non esercitava più da tempo la sua egemonia sulla destra italiana, relegato a socio minore nella coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni". E invece Tajani ha saputo tirarlo su fino a riportarlo sulla soglia del 10%.